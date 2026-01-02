Для детей в Химках провели новогодний праздник

В парке Толстого для детей Химок провели праздничное мероприятие «Новый год под шубой» с играми и мастер-классами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Жителей ждали активные игры и викторина, а также выступление творческого коллектива с новогодними песнями. После этого участники приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделки в виде новогодней ели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+