Для детей в Химках провели новогодний праздник
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В парке Толстого для детей Химок провели праздничное мероприятие «Новый год под шубой» с играми и мастер-классами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
Жителей ждали активные игры и викторина, а также выступление творческого коллектива с новогодними песнями. После этого участники приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделки в виде новогодней ели.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+