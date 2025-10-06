Для химкинских активных долголетов организовали танцевальный вечер

В Химках в честь Дня пожилого человека организовали танцевальный вечер для участников клуба «Активное долголетие», он прошел в зале многофункционального социального комплекса «Восход». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для участников звучали композиции в том числе от солистов Московского института культуры. Кроме того, воспитанники военно-патриотического отделения «СОВА» изготовили для них подарки.

«Очень важно, чтобы наше старшее поколение чувствовало поддержку и внимание общества. Такие встречи объединяют людей, дарят радость и наполняют сердце теплом», – отметил депутат Глеб Демченко.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная напомнила, что записаться в клуб «Активное долголетие» можно по адресу: улица Кирова, строение 24, или по телефону горячей линии +7 (495) 572-65-14, +7 (495) 572-25-33.

