Для химкинских школьников провели профориентационный фестиваль

В Химках для школьников состоялся профориентационный фестиваль «Путь навыков», в рамках которого на одной площадке работали более 15 интерактивных зон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники заполняли капсулы в аптеке-лаборатории, заглядывали в криминалистический чемодан, выпекали декоративные капкейки, делали прическу на манекене и не только. Мастер-классы проводили преподаватели и студенты колледжей Подмосковья.

«Школьникам необходимы подобные мероприятия, поскольку они дают возможность примерить на себя сразу несколько профессий. Каждому ребенку это поможет лучше понять себя, свои способности и найти свое призвание», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

