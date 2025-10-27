Для химкинских школьников провели урок журналистики

В школе № 8 имени Матвеева в Химках работает школьный медиацентр, где можно получить первые навыки в сфере журналистики, в рамках этой работы для учащихся 8–10 классов провели урок, посвященный интервью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перед школьниками выступили член Союза журналистов Подмосковья кандидат филологических наук Ирина Гринева и учитель русского языка и литературы Валерия Глаголева.

«Мы разбирали одно из самых интересных направлений журналистики – интервью. Рассказали ребятам, как расположить к себе респондента, задавать острые и при этом корректные вопросы, а главное – уверенно держаться перед камерой», – поделилась учитель.

Директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева добавила, что такие занятия позволяют школьникам развивать навыки коммуникации, критически мыслить, анализировать информацию и грамотно формулировать свои мысли.

