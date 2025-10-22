Для студентов в Химках организовали стратегическую сессию

В Химках для студентов филиала «Ракетно-космической техники» МАИ провели стратегическую сессию, в рамках которой активисты местного отделения «Молодой Гвардии» рассказали, как превратить идею в проект, а проект — в грант. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи молодогвардейцы помогли студентам выйти на глобальный уровень и подумать об экологии, патриотизме и социальной работе. Студенты смогли предложить свои идеи по развитию молодежной политики в регионе.

«Сегодня они представляют социальные и общественные проекты, которые помогут городу. Может быть, какие-то мы возьмем, будем реализовывать. Ребята сами могут прийти к нам в организацию, реализовать», — сообщила исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Анна Лисак.

После сессии активисты провели развлекательное мероприятие «АнтиИгры», студентов ждали конкурсы и решение кейсов.

