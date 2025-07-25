Для жителей Химик в парке Толстого организуют спортивную программу

В субботу, 26 июля, в парке Толстого в Химках проведут масштабную спортивную программу «Лето. Фитнес. Парк», в рамках которой для жителей округа организуют тренировки, тематические мастер-классы и соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Так, например, в 8:40 пройдет фитнес-зарядка рядом с фонтаном, после нее — легкоатлетический забег 5 верст. Далее в парке организуют мастер-класс по бадминтону, танцевальный мастер-класс и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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