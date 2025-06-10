Для жителей Химок организовали лекцию о жизни героя советской «Молодой гвардии» Олега Кошевого

В Химках на базе гимназии № 23 прошла патриотическая лекция, посвященная подвигу руководителя советской подпольной организации «Молодая гвардия» Олега Кошевого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья. В рамках мероприятия участники узнали о биографии героя СССР и его боевом пути.

«В годы Великой Отечественной войны наш герой возглавил молодежное подполье, которое организовывало саботажи и пропаганду среди населения. Подвиг Кошевого стал символом мужества и самоотверженности молодежи, готовой встать на защиту Родины», — сказала депутат Химок Руслан Шаипов.

Лекция прошла в рамках патриотической программы, которая реализуется в округе с 2024 года. Депутат Химок Алексей Федоров напомнил, что она направлена на объединение разных поколений через общие ценности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.