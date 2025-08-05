Для жителей Химок организовали мастер-класс по пляжному бадминтону

В Химках на пляже в парке Толстого провели мастер-класс по пляжному бадминтону, в рамках него жители смогли получить новые знания от тренеров и спортсменов Центра ракетных видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Эксперты объяснили ключевые аспекты игры и продемонстрировали основные приемы. Присоединиться к мастер-классу могли все желающие, для этого нужно было подойти к стойке организаторов на пляже.

«Замечательно, что в Химках проходят такие яркие и позитивные мероприятия. Здорово, что у жителей есть возможность активно и с пользой проводить время на свежем воздухе, осваивать новые навыки и получать заряд отличного настроения», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

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