Для жителей Химок организовали праздничную шоу‑программу на катке

В Химках на ледовой площадке провели праздничную шоу-программу с выступлением фигуристов и танцоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для гостей также подготовили игру скрипачки Марии Бушуевой вместе с балетом на льду «Маттерхорн», концерт группы «Златица», барабанное шоу от Era Drummers и не только.

«Мы хотим, чтобы наш каток стал местом, где каждая семья найдет радость и вдохновение», — отметили организаторы.

Для детей подготовили отдельную программу — новогодний квест с интерактивными играми, конкурсы и многое другое. Каток расположен по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2 (торговый центр МЕГА), он работает ежедневно с 10:00 до 23:00. Для посетителей доступен прокат коньков, теплые раздевалки, кафе с теплыми напитками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+