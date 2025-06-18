Для жителей Химок организовали тематическую встречу «Артек. Живописный мир детства»

В Химках на территории картинной галереи имени Горшина организовали тематическую встречу «Артек. Живописный мир детства», приуроченную к открытию легендарного детского лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». В ходе мероприятия посетили узнали об истории создания центра, основателях и о его работе сегодня. С приветственным словом обратилась депутат Химок Инна Монастырская. Она напомнила, что в 2025 году «Артеку» исполнилось 100 лет. В ходе встречи также обсуждалась программа «Мир искусства в Артеке», которую реализуют профессиональные художники при поддержке государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

«Патриотизм начинается с малых шагов — с уважения к своей истории, к символам поколения, к людям, которые создавали и сохраняли такие места, как «Артек». Символично, что сегодня лагерь снова полноценная часть России и с каждым годом принимает все больше детей из всех регионов страны, в том числе — из Химок», — поделился депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.