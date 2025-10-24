Для жителей Химок организуют фестиваль туризма
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В воскресенье, 26 октября, в Химкинском лесопарке у центра дополнительного образования «Дикие тропы» будет проходить фестиваль туризма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Для гостей подготовят мастер-классы, показательные выступления спасателей, лекцию, палаточный экспедиционный лагерь, где можно будет увидеть, как живут путешественники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+