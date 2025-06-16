Для жителей Химок организуют физкультурную программу «Прикоснись к спорту»
Физкультурную программу «Прикоснись к спорту» организуют в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В воскресенье, 22 июня, в Химках на территории парка «Дубки» организуют физкультурную программу «Прикоснись к спорту» и проведут спортивные игры, организаторами выступят профессиональные спортсмены школы «Виктория». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Гости смогут принять участие в подвижных играх с мячом, включая волейбол, «Хали-хало», «Вышибалы», «Горячая картошка», «Квадрат» и «Штандер». Их проведут при участии инструкторов и тренеров спортивной школы.
«Данная спортивная инициатива очень важна для нашего города. Это замечательная возможность для жителей всех возрастов укрепить здоровье, научиться работать в команде и просто провести время на свежем воздухе с пользой и радостью», — сказал депутат Химок Александр Васильев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.
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