Для жителей Химок организуют гала-концерт регионального фестиваля «Голос Победы»

Гала-концерт регионального фестиваля «Голос Победы» пройдет в Химках

В воскресенье, 2 ноября, в 16:00 в Химках в «Тридцать первой школе» состоится гала‑концерт фестиваля‑конкурса «Голос Победы», его проведут девятый год подряд – в этом сезоне концерты уже прошли в шести городах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Такой фестиваль объединяет поколения через музыку и память. Он напоминает всем о великой цене мира и необходимости хранить историческую правду», – сказала депутат Юлия Мамай.

В Химках пройдет финальный гала-концерт сезона, посетители услышат как проверенные временем военные песни, так и свежие авторские композиции. Вход свободный.

*Возрастное ограничение 0+

