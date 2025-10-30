Для жителей Химок организуют гала-концерт регионального фестиваля «Голос Победы»

В воскресенье, 2 ноября, в 16:00 в Химках в «Тридцать первой школе» состоится гала‑концерт фестиваля‑конкурса «Голос Победы», его проведут девятый год подряд – в этом сезоне концерты уже прошли в шести городах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.