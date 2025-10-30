Для жителей Химок организуют гала-концерт регионального фестиваля «Голос Победы»
Гала-концерт регионального фестиваля «Голос Победы» пройдет в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В воскресенье, 2 ноября, в 16:00 в Химках в «Тридцать первой школе» состоится гала‑концерт фестиваля‑конкурса «Голос Победы», его проведут девятый год подряд – в этом сезоне концерты уже прошли в шести городах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такой фестиваль объединяет поколения через музыку и память. Он напоминает всем о великой цене мира и необходимости хранить историческую правду», – сказала депутат Юлия Мамай.
В Химках пройдет финальный гала-концерт сезона, посетители услышат как проверенные временем военные песни, так и свежие авторские композиции. Вход свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+