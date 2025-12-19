Для жителей Химок проведут гала-концерт конкурса поэзии

В субботу, 20 декабря, в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок» в Химках пройдет гала-концерт конкурса поэзии «Я говорю…», в рамках которого финалисты творческого фестиваля прочтут свои произведения под живое музыкальное сопровождение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками конкурса стали жители разных возрастов и профессий со всего округа. Лучшие авторы и чтецы получат памятные подарки, победитель — кубок.

«Приятно видеть, что в Химках есть люди, которые не боятся говорить через поэзию о своих чувствах, мыслях и мечтах. От самых маленьких авторов до опытных чтецов — все они создают поток эмоций, который объединяет наш город», — отметил депутат Руслан Шаипов.

В сообщении уточнили, что вход на гала-концерт свободный.

