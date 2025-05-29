Для жителей Химок проведут концерт, посвященный Дню военного автомобилиста

В пятницу, 30 мая, для жителей Химок во Дворце культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка пройдет концертная программа, посвященная Дню военного автомобилиста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Военные автомобилисты — это люди, которые первыми прорывались к линии фронта и последними покидали поле боя. Их подвиг незаметен, но неоценим», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

В рамках программы гостей ждут литературно-музыкальные номера, лекции о конкретных героях, показ архивных фотографий и документов на большом экране. Напомним, что в Химках реализуется патриотическая программа, направленная на формирование уважения к защитникам Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.

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