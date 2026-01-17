Для жителей Химок провели памятный киновечер

В микрорайоне Сходня городского округа Химки в лицее №21 провели памятный киновечер, посвященный истории создания советской ленты «Аты-баты, шли солдаты!». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Лента отражает подвиг 18 бойцов, молодых комсомольцев, которым было приказано любой ценой удержать позиции. Они оставили дома семьи и выбрали долг. «Аты-баты, шли солдаты!» напоминает нам, что память о мужестве и стойкости тех ребят должна жить сегодня в каждом», – отметил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

Участникам показали ключевые эпизоды фильма, активистам – вручили благодарственные письма и партийные билеты за вклад в работу с молодежью и участие в жизни округа. Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что подобные вечера важны для химчан разных возрастов, их проводят в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.