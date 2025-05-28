Для жителей Химок провели патриотическую игру

В преддверии премьеры военной драмы «Брестская крепость» в Химках в Российской международной академии туризма прошла масштабная патриотическая игра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участниками мероприятия стали более 70 местных жителей, включая студентов, преподавателей, волонтеров «Молодой гвардии», представителей администрации и не только. С приветственным словом перед ними выступили лидеры общественного движения поддержки Олеся Климачева и Егор Ченюк.

«Важно, чтобы молодежь не просто знала даты и факты, а чувствовала живую связь с историей. Такие мероприятия помогают понять, что за каждым эпизодом войны стоят реальные люди, подвиги, судьбы», — подчеркнула Климачева.

Участникам рассказали об истории создания фильма. Кроме того, в рамках встречи состоялась церемония вручения благодарственных писем активным жителям за вклад в развитие Химок. Депутат Химок Алексей Федоров напомнил, что мероприятие провели в рамках патриотической программы, которую реализуют в округе с июля 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.