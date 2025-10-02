Для жителей Химок провели выездную администрацию в Сходне

В Химках прошла выездная администрация для жителей Сходни, в рамках нее профильные специалисты приняли 53 обращения химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего жители обращались по вопросам сферы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта и социальной поддержки. Так, например, местная жительница Елена Кравченко обратилась по вопросу благоустройства спортивной площадки в парке имени Величко.

«Я пришла с вопросом по ремонту спортивной площадки в парке имени Величко, а также обратилась с запросом по обустройству подхода к контейнерной площадке в нашем дворе. Мой запрос приняли. На такой встрече я уже не в первый раз. Очень здорово, что администрация реагирует на обращения жителей», — поделилась она.

Отметим, что с начала 2025 года в разных микрорайонах округа провели 37 выездных администраций.

