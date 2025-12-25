Для жителей Химок в преддверии Нового года провели праздничные представления во дворах

В преддверии Нового года во дворах Химок проходят праздничные представления с играми, конкурсами и подарками, их организуют во всех микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

«Новогодняя пора – это время, когда особенно важно, чтобы наши дети чувствовали внимание и заботу. Такие праздники во дворах дают возможность порадовать ребят рядом с домом и создать для них настоящее ощущение волшебства», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Так, например, мероприятие прошло в микрорайон Фирсановка при поддержке лидера Движения общественной поддержки Олеси Климачевой. Участники смогли разгадать загадки, принять участие в конкурсах и не только.

Отметим, что акция «Новый год во дворе» проходит при поддержке партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+