Для жителей Химок в преддверии Нового года провели праздничные представления во дворах
Праздничные представления во дворах организовали в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В преддверии Нового года во дворах Химок проходят праздничные представления с играми, конкурсами и подарками, их организуют во всех микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
«Новогодняя пора – это время, когда особенно важно, чтобы наши дети чувствовали внимание и заботу. Такие праздники во дворах дают возможность порадовать ребят рядом с домом и создать для них настоящее ощущение волшебства», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
Так, например, мероприятие прошло в микрорайон Фирсановка при поддержке лидера Движения общественной поддержки Олеси Климачевой. Участники смогли разгадать загадки, принять участие в конкурсах и не только.
Отметим, что акция «Новый год во дворе» проходит при поддержке партии «Единая Россия».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+