Для жителей и гостей Химок организуют развлекательную программу ко Дню рождения Винни-Пуха

В среду, 15 октября, в парке имени Толстого в Химках проведут развлекательную программу «День рождения Винни-Пуха», мероприятие начнется в 17:00 у выставочного комплекса «Артишок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участников познакомят с героями сказки английского писателя Алана Милна «Винни-Пух», их ждут игры, конкурсы, викторины, а также сладкие угощения в виде медвежонка.

«Я хочу пригласить всех горожан на этот милый осенний праздник. Уверена, что в парке Толстого юных химчан будет ждать невероятно теплая и добрая атмосфера, которая развеет осеннюю хандру», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

* Возрастное ограничение 0+