Для жителей и гостей Подольска к Крещению подготовили четыре купели

В Подольске для жителей и гостей подготовили четыре купели ко встрече праздника Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января, специалисты смонтировали конструкции, проверили безопасность, подготовили освещение и зоны обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

«Встречаем праздник с заботой о жителях и уважением к традициям! Крещенские купания начнутся 18 января в 22:00 в центре на территории Троицкого кафедрального собора и в парке имени Виктора Талалихина, в микрорайоне Климовск в Детском парк и парке «Дубрава», – сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

По его словам, на всех точках будут дежурить медицинские работники, полиция и волонтеры. В округе также продлили работу общественного транспорта на маршруте № 23 — «Ст. МЦД Подольск – платформа Кутузовская», № 35 — «Ст. МЦД Подольск – микрорайон Дубки», № 37к — «Ст. МЦД Подольск – ул. Маштакова, 9 – ст. МЦД Подольск», № 29 — «Ст. МЦД Подольск – станция Гривно» до 03:00 19 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.