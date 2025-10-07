Дни Московской области стартовали в центре «Артек»
В «Артеке» открылся фестиваль «Город мастеров»
Фото: [Министерство образования МО]
Дни Московской области стартовали в центре «Артек» в рамках фестиваля «Город мастеров». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Мероприятие объединило детей из Подмосковья и артековцев со всей страны. В его рамках провели мастер-классы и творческие занятия.
К примеру, образцовый хореографический коллектив «Росинка» из Луховиц провел мастер-класс по народным и современным танцам. Также прошла игра «Мое Подмосковье».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех с Днем Московской области и наградил почетных жителей региона.