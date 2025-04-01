Два университета Подмосковья вошли в число лучших вузов России

Два подмосковных образовательных учреждения — Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) и Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) — вошли в число лучших вузов страны. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

При создании рейтинга учитывались результаты ряда исследований, в том числе рейтинга «Первая миссия», рейтингов RAEX, рейтинга по индексу Хирша, рейтинга Brand Analytics и других.

В общей сложности в список включили 708 вузов страны. Их оценивали по таким критериям, как востребованность выпускников, репутация среди работодателей, уровень научной деятельности, международное признание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за год в ресурсном центре, действующем на базе РГУТИС, обучение пройдут 10 тыс. человек.