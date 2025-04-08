Единый день открытых дверей пройдет в Подмосковье в рамках проекта «Профессионалитет»

В колледжах и вузах Подмосковья, которые участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет», пройдет Единый день открытых дверей. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В мероприятии примут участие свыше 42 тыс. человек, в том числе учащиеся 900 подмосковных школ, а также их родители, педагоги и представители работодателей.

Мероприятие пройдет в 36 колледжах и двух вузах, которые входят в состав 17 образовательных кластеров. В его рамках состоятся родительские собрания, экскурсии, профиквесты, викторины.

Также амбассадоры проекта «Профессионалитет» проведут классные часы и расскажут о поступлении в колледжи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу образовательного центра «Созвездие» в Красногорске.