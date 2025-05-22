Экзамены по иностранным языкам прошли в школах Подмосковья

В подмосковных школах завершились экзамены по иностранным языкам среди учащихся девятых классов. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В экзаменах приняли участие около 14 тыс. ребят. ОГЭ по английскому сдавали более 13,7 тыс. человек, по немецкому — 30 школьников, по французскому языку — семь, по испанскому языку — четыре.

Для проведения экзаменов было подготовлено 268 пунктов. Число сотрудников, задействованных в проведении ОГЭ, превысило 20 тыс. человек. Кроме того, работали 569 общественных наблюдателей.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 4 июня.

Ранее сообщалось, что основной период проведения ОГЭ в Подмосковье продлится до 2 июля.