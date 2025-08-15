Фаевская рассказала, можно ли использовать накладки на ремни безопасности для перевозки ребенка в автомобиле

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли использовать для перевозки 5-летнего ребенка в автомобиле специальные накладки на ремни безопасности. С таким вопросом к ней обратилась жительница Балашихи.

По словам Фаевской, согласно ПДД, детей в возрасте до семи лет перевозить в легковом автомобиле можно только с использованием детских удерживающих систем, которые соответствуют весу и росту ребенка.

Детей в возрасте 7-11 лет перевозить в авто на переднем сиденье также нужно с использованием удерживающих устройств, а на заднем сиденье достаточно ремней безопасности.

Под детской удерживающей системой подразумевается конструкция, которая предназначена для перевозки детей в транспортном средстве с целью снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. При этом особо отмечается, что лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. Таким образом, перевозить 5-летнего ребенка с использованием накладок на ремни безопасности нельзя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два участка дороги ЮЛА планируется запустить в области осенью.