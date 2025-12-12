Глава Химок поздравила россиян с Днем Конституции РФ

В пятницу, 12 декабря, в России отмечается День Конституции страны, глава подмосковных Химок Елена Землякова поздравила граждан с праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.

«Это главный закон нашей страны, который служит прочной основой государства. Мы следуем принципам Конституции, воспитываем детей в уважении к закону, сохраняем традиционные нравственные ценности и семейные традиции», – сказала она.

Землякова подчеркнула, что от каждого россиянина зависит целостность и суверенитет страны. По ее словам, для этого требуется ежедневная работа, социальная и гражданская активность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.