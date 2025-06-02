Глава Химок поздравила волонтеров с Международным днем защиты детей

В Химках к Международному дню защиты детей организовали масштабную праздничную программу, в рамках которой для юных волонтеров в выставочном комплексе «Артишок» прошла экскурсия по выставке «Маленькие герои большой войны». Глава городского округа Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский поздравили детей с праздником, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

«Символично, что именно на этой площадке мы встретились с юными химчанами, которые сегодня проявляют невероятный характер и силу духа. Участники регионального движения „Волонтеры Подмосковья“, ученики химкинских школ с самых первых дней спецоперации помогают в сборе гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети и организовывают патриотические мероприятия», — подчеркнула Елена Землякова.

Она также отметила благодарственными письмами участников регионального движения «Волонтеры Подмосковья» — Анну Митюшову, Юлию Тур, Марка Бровченко и Руслана Шукурова. Малиновский вручил награды ученикам химкинских школ за их активную гражданскую позицию.

Отметим, что выставка будет работать до понедельника, 9 июня. Гости смогут увидеть портреты и истории юных защитников страны во времена Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.