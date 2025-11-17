Глава Химок провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево

Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с жителями, представителями администрации и депутатом Совета депутатов Татьяной Кавторевой провели обход микрорайона Клязьма-Старбеево, чтобы оценить состояние домов и дворов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, они проверили дом №4 на улице Мичурина, где ранее было зафиксировано подтопление подвала. Кроме того, жители призвали обратить внимание на качество воды – управляющей компании и «Химкинскому водоканалу» дали поручение провести обследование коммуникаций.

«Встретились с жительницей, которая во время весеннего обхода попросила отремонтировать лестницы вдоль жилого фонда. Работы провели еще весной, а сейчас, после длительной эксплуатации, мы проверили их состояние вместе с Еленой Владимировной», — отметила Землякова.

