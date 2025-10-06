Глава Химок провела смотр коммунальной техники в преддверии зимнего сезона

Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с заместителем по благоустройству Александром Титовым и заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александром Сорокиным провела традиционный смотр коммунальной техники и оценила готовность служб к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

«Нужно много работать над качеством уборки, делать ее вовремя и тщательно», — подчеркнула Землякова.

В МБУ «Объединенное городское хозяйство» для уборки снега и наледи подготовили 125 машин. Среди них — автогрейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы, манипуляторы, автовышки и экскаваторы (с учетом подрядных организаций). Уборку территорий во дворах будут проводить управляющие компании, для этого задействуют 74 единицы техники, 62 единицы малой механизации и 850 дворников. Специалистов обеспечили противогололедными материалами, спецодеждой, инвентарем и инструментами.

