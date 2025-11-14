Глава Химок провела выездную администрацию для жителей

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках в школе «Наследие» прошла выездная администрация, в рамках которой глава города Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла 47 обращений химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Так, например, в рамках встречи житель квартала Старбеево Михаил Башилов обратился с просьбой провести кронирование деревьев на улице Ленина и благоустройство пешеходного моста, который ведет к каналу имени Москвы.

«Дала необходимые поручения профильному заместителю. Сотрудники МБУ «ОГХ» уже сегодня выполнили работы по кронированию деревьев и провели локальный ремонт пешеходного моста. Также проведем переговоры с ФГУП «Канал имени Москвы» о необходимости обустройства лестницы, ведущей к каналу», — отметила Елена Землякова.

В пресс-службе уточнили, что представители администрации и сотрудники управляющих компаний еженедельно принимают граждан в разных районах городского округа. С начала 2025 года в Химках провели 42 выездные администрации, следующая пройдет в среду, 19 ноября, по адресу: д. Брехово, 78а, школа № 19.

