Глава Химок проверила ход ремонта сетей центрального отопления в микрорайоне Клязьма-Старбеево

Глава Химок Елена Землякова проверила ход проведения ремонта разводящих сетей центрального отопления, который ведется в микрорайоне Клязьма-Старбеево на улице Станиславского у дома № 10. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В мероприятии также принял участие директор Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров. Глава округа уточнила, что участок обеспечивает теплоснабжением 31 многоквартирный дом.

«Специалисты заменили один участок трубопровода. Кроме того, на данный момент ведутся работы по устранению второго повреждения. По информации «ТСК Мосэнерго», — написала она.

По ее словам, ремонт планируется завершить в среду, 19 ноября, до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.