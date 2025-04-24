Глава Химок рассказала о старте работ по переносу ограждения в парке «Дубки»

Глава городского округа Химки Елена Землякова рассказала о том, что в парке «Дубки» стартовали работы по переносу ограждения в новых границах зоны отдыха. Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.

По ее словам, территорию парка в Новых Химках увеличат почти на 1,2 га. Соответствующее решение приняли при поддержке депутатского корпуса округа.

«Дубки» — это сердце природы в центре города с вековыми дубами, березами, липами и соснами. Наша цель — сохранить эту красоту для будущих поколений», — подчеркнула глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.