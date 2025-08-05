Глава Химок рассказала об устранении последствий ливня в округе

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках коммунальные службы в усиленном режиме ведут работы по устранению последствий ливня в округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на главу Елену Землякову.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Специалисты проводят откачку воды с подтопленных участков, проверяют состояние ливневых стоков, дворовых территорий, автомобильных дорог. Так, бригады МУП «Химводосток» уже откачали воду с дворовых территорий на улицах Гоголя, Пожарского, Горная, Нахимова, МБУ «ОГХ» — ливневые стоки вблизи ЖК «Солнечная система». Работы по другим адресам продолжаются.

Задать вопросы, связанные с подтоплениями территории, можно на горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.