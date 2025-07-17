Глава Подольска проверил работу лагеря «Родина»

Глава Подольска Григорий Артамонов проверил работу лагеря «Родина», где пообщался с воспитанниками и осмотрел новый веревочный парк. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала в лагере «Литвиново» правовой квест.

В лагере «Родина» близится к завершению вторая смена. В ней принимают участие 320 ребят.

В рамках визита Артамонов осмотрел территорию и корпуса лагеря, спортивные объекты, бассейн, а также новый веревочный парк. Он отметил, что впереди еще две смены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в регионе.