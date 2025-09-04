Горячая линия омбудсмена будет работать в период муниципальных выборов в Подмосковье

В Подмосковье в период проведения муниципальных выборов будет организована работа горячей линии уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

Номер горячей линии — 8 (498) 602-32-20. Звонки будут обрабатывать с 08:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября. На линию можно будет обратиться с любым вопросом касательно соблюдения избирательных прав.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в филиал Госфонда «Защитники Отечества» ежедневно поступает порядка 25 обращений.