Химкинская команда «МамСити» стала призером футбольного турнира «Кубок Деда Мороза»

Фото: [Администрация г.о. Химки]

Химкинская женская футбольная команда «МамСити» стала серебряным призером традиционного турнира «Кубок Деда Мороза» от проекта «ДаМы в Спорте!», в нем приняли участие женские коллективы из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Второе место соревнований занял опытный состав химкинской сборной. Дебютанты оказались на 10-м месте.

«Прекрасная новость из мира спорта! Серебряная награда – яркое свидетельство упорного труда, воли к победе и настоящего командного духа, который наши спортсменки демонстрируют на поле», – отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

