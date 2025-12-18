Химкинская команда «МамСити» стала призером футбольного турнира «Кубок Деда Мороза»

Химкинская женская футбольная команда «МамСити» стала серебряным призером традиционного турнира «Кубок Деда Мороза» от проекта «ДаМы в Спорте!», в нем приняли участие женские коллективы из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.