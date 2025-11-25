Химкинская школа подписала договор о сотрудничестве с гимназией из Казани

Ученики и педагоги школы № 8 имени Матвеева из Химок посетили Республику Татарстан и заключили договор о сотрудничестве с казанской гимназией № 8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.

«В годы Великой Отечественной войны на месте нашей школы располагался штаб 352-й Оршанской дивизии. Бойцы этого гарнизона отважно отстаивали интересы Родины и держали оборону столицы. Сегодня в трех образовательных учреждениях страны созданы школьные музеи, посвященные дивизии: один – в нашей школе, еще два – в Казани и Бугульме», – поделилась директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

В рамках сотрудничества образовательные учреждения будут работать над совместными проектами, обмениваться учебными инициативами, проводить конференции, онлайн-встречи и не только. В рамках поездки для химкинских школьников также организовали экскурсию по музею и мастер-класс, подготовленный учителями родного языка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.