Химкинская школьница вошла в число лучших авторов России

Ученица пятого класса Химкинского лицея Варвара Краева стала лауреатом Всероссийского конкурса сочинений и вошла в число 100 лучших авторов страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Школьница представила жюри рассказ «Манная каша», ей удалось стать одной из двух победительниц от всего Подмосковья. Лучших авторов из 59 регионов России наградили на площадке Минпросвещения России. Участников поздравили советник президента РФ Елена Ямпольская, заместитель министра просвещения Ольга Колударова и представитель Совета Федерации Елена Писарева.

