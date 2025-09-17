Химкинская спортсменка стала победительницей Кубка России по гольфу
Спортсменка из Химок выиграла Кубок России по гольфу
Химкинская спортсменка Алиса Молоканова стала победительницей Кубка России по гольфу, она выступила в женском разряде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Представительнице Подмосковья удалось обойти Варвару Неклюдову из Москвы и Василису Меринову из Санкт-Петербурга.
«Я очень довольна своим выступлением и рада, что сделала максимум, что и позволило одержать победу», — рассказала Алиса Молоканова.
Турнир прошел в Санкт-Петербурге, на нем собрались сильнейшие спортсмены со всей России.
