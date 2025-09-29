Химкинская спортсменка стала призером на Кубке «Храброе сердце»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Ученица спортивной школы «Химки» Юлианна Убушиева заняла второе место на региональных соревнованиях по карате киокусинкай «Храброе сердце», которые завершились в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

В состязаниях приняли участие более 200 российских каратистов, Химки на Кубке представили воспитанники спортшколы «Химки» под руководством тренера Артура Бабаева. Убушиева выступила в младшей возрастной группе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.