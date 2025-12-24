Химкинская театральная студия завоевала 10 наград Международного конкурса

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Театральная студия «Волшебный мир Театра» школы № 30 из Химок завоевала 10 наград в рамках Международного конкурса‑фестиваля «Микс‑арт», юные актеры представили два спектакля – сказку «Алые паруса» Александра Грина и «Демона» Михаила Лермонтова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Лауреатами первой степени стали спектакль «Демон» — новое прочтение лермонтовской классики, хореография «Танго» в исполнении дуэта Елизаветы Шапоровой и Ивана Максимова, а также Максим Святчев — виртуозное владение словом.

«Невозможно не радоваться достижениям наших ребят. Каждая премьера для них, каждое выступление, каждая репетиция – это возможность самовыражения, проявление мастерства и опыта», – сказала директор школы №30 Татьяна Кавторева.

