Химкинские актеры завоевали более 20 премий на музыкальном конкурсе

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Химкинский коллектив детского эстрадного театра «Мюзикл» одержал победу в рамках Московского областного конкурса «Живой микрофон» и завоевал 22 премии по итогам выступления на сцене школы искусств имени А. Н. Верстовского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Так, например, спектакль «Книга не переплет» (старшая группа) получил гран‑при конкурса — спектакль «Книга не переплет» (старшая группа), Кристина Саркисова — первую премию в номинации «Песня на иностранном языке», Константин Борзенков — специальный диплом за особый артистический талант и так далее.

Выступления участников со всего Подмосковья оценивали эксперты по эстрадному вокалу, специалисты музыкального театра и действующие звезды мюзиклов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.