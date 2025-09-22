Химкинские баскетболисты стали победителями турнира памяти Александра Петренко

Баскетболисты из Химок выиграли соревнования за Кубок памяти Александра Петренко, в состязаниях приняли участие четыре команды: «Динамо» из Владивостока, «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Представители муниципалитета завоевали золото турнира третий раз подряд. В игре за первое место команде удалось обойти приморское «Динамо» со счетом 81:74.

Соревнования прошли в баскетбольном центре «Арена Химки», они являются одним из важнейших этапов подготовки баскетболистов к старту сезона. Впервые турнир организовали в 2007 году, в первую годовщину смерти капитана команды «Химки». Его не стало в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

