Logo

Химкинские баскетболисты стали серебряными призерами Всероссийского турнира

Химкинские баскетболисты стали призерами Всероссийского турнира

Официально

Фото: [Администрация г. о. Химки]

Юные баскетболисты Химок из команды «Химки‑1» стали серебряными призерами в рамках XXXVI Всероссийского турнира «Оранжевый мяч», который прошел в ОУСЦ «Планерная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого  пригласил  жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Турнир был приурочен к Всемирному дню баскетбола. Лучшим игроком основы стал Максим Куплинов, в запасе — Арсений Страх. В понедельник, 12 января, команда отправится в Салават, чтобы сыграть в полуфинале первенства России, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Актуально
Химки
Подмосковье