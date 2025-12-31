Химкинские баскетболисты стали серебряными призерами Всероссийского турнира

Юные баскетболисты Химок из команды «Химки‑1» стали серебряными призерами в рамках XXXVI Всероссийского турнира «Оранжевый мяч», который прошел в ОУСЦ «Планерная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Турнир был приурочен к Всемирному дню баскетбола. Лучшим игроком основы стал Максим Куплинов, в запасе — Арсений Страх. В понедельник, 12 января, команда отправится в Салават, чтобы сыграть в полуфинале первенства России, добавили в сообщении.

