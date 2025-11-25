Химкинские библиотеки посетили почти 500 тыс. человек

С начала 2025 года библиотеки Химок посетили более 450 тыс. посетителей, в общей сложности им выдали свыше 750 тыс. изданий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Мы рады, что так много людей посещают наши библиотеки. Это подтверждает их важность и актуальность для жителей Химок. Сегодня библиотека уже гораздо больше, чем книгохранилище. Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, участвуют в мастер-классах», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

В Химках насчитывается 14 библиотек, в том числе умная библиотека. За год ее посетили 73 тыс. жителей. В учреждениях для читателей проводят лекции на различные темы, мастер-классы по рисованию и лепке, а также языковые уроки. Узнать подробнее о мероприятиях можно здесь.

