Химкинские фигуристы вышли в финал фестиваля «Хрустальный лед»
Фигуристы Химок вышли в финал фестиваля «Хрустальный лед»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Фигуристы из Химок оказались в финале фестиваля «Хрустальный лед» по итогам отборочного этапа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
Округ на последнем этапе представят Валерия Энгельс и участники команды Stepanova Team. Отборочный этап организовали в одном из парков Подмосковья, он собрал сильных участников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.