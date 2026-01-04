Химкинские фигуристы вышли в финал фестиваля «Хрустальный лед»

Logo

Фигуристы Химок вышли в финал фестиваля «Хрустальный лед»

Фото: [Администрация г. о. Химки]

Фигуристы из Химок оказались в финале фестиваля «Хрустальный лед» по итогам отборочного этапа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Округ на последнем этапе представят Валерия Энгельс и участники команды Stepanova Team. Отборочный этап организовали в одном из парков Подмосковья, он собрал сильных участников.

