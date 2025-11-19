Химкинские инженеры одержали победу на международном чемпионате

Специалисты научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина из Химок представили сборную Роскосмоса в семи компетенциях Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и завоевали золотые награды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Участниками соревнований стали специалисты из более 100 организаций, включая 14 экспертов от НПО имени Лавочкина. Они выступили в дисциплинах интернет‑маркетинг, охрана окружающей среды, цифровая трансформация, расчет прочности конструкций, слесарная работа с металлом, электромонтаж и инженерия космических систем.

В результате химкинский участник Иван Большаков завоевал золотую медаль в компетенции «Интернет-маркетинг», Евгений Ефимов и Ксения Дьякова – в дисциплине «Цифровая трансформация». В общей сложности сборная Роскосмоса завоевала 12 золотых, три серебряных, девять бронзовых и пять международных золотых медалей.

«Мы работали на огромном полигоне, где вокруг много других компетенций: справа жужжали дроны, слева шумела сварка, а я пытался сосредоточиться на продвижении проекта в интернете. Несмотря на все трудности, впечатления замечательные», — рассказал Иван Большаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.