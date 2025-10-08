Химкинские инженеры получили награды за вклад в развитие космической отрасли

Специалисты научно-производственных объединений «Химок» получили государственные и отраслевые награды, церемония награждения работников ракетно-космической отрасли прошла в Национальном космическом центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.

«За каждой медалью или орденом стоят огромный труд, самоотверженность, преодоление трудностей и преданность делу. Торжественное чествование достижений сотрудников — это правильная корпоративная традиция, которую мы продолжим», — подчеркнул генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Глава Химок Елена Землякова отметила, что в муниципалитете «живут и работают великие ученые, инженеры и конструкторы, которые на протяжении десятилетий прокладывают путь в космос». В сообщении добавили, что после церемонии награждения прошло заседание Общественного совета Роскосмоса, участники которого обсудили развитие космической деятельности в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

