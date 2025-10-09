Химкинские инженеры приняли участие в легкоатлетическом забеге на космодроме Восточный
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Химкинские инженеры НПО «Энергомаш» Алексей Плаксин и Константин Сурнин стали участниками масштабного легкоатлетического забега на космодроме Восточный, полумарафон «Путь к звездам» собрал около 300 спортсменов из 18 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.
«Искренне благодарим руководство нашего предприятия и Госкорпорации "Роскосмос" за уникальную возможность посетить современный космодром нашей страны и принять участие в незабываемом забеге вместе с коллегами из других организаций», — поделился Алексей Плаксин.
Специалисты пробежали дистанцию в 10 км под флагом научно-производственного объединения «Энергомаш». Константин Сурнин добавил, что забег прошел «незабываемо».
